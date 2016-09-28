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Филипп Лам: "Матч с "Атлетико" покажет уровень "Баварии"

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Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что эта игра станет первым серьезным испытанием для команды в текущем сезоне. Матч состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени.

- Сегодняшний матч с "Атлетико" покажет нам, на каком мы уровне по сравнению с соперниками, - цитирует goal.com Лама. - Если проанализировать два наших полуфинальных матча в прошлом сезоне, то можно увидеть, что "Бавария" доминировала всю игру. Но в таких играх важно не только доминирование или демонстрация уровня. Нужен еще и результат. 

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