Филипп Лам: "Бавария" способна забить 2 мяча "Реалу"

Капитан "Баварии" Филипп Лам выразил уверенность, что его команде под силу пройти "Реал" и пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала мюнхенцы уступили дома 1:2.

- Мы в состоянии забить два мяча "Реалу", - цитирует Marca Лама. - Мы не смогли это сделать в матче с "Байером", но количество голевых моментов вселяет оптимизм. Мы отправляемся в Мадрид, чтобы отыграться. Это будет нелегко, но мы сохраняем шансы.