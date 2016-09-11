21:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Филипп Лам: "Баварии" важно взять три очка в игре с "Ростовом"

0
0
0

Защитник "Баварии" Филипп Лам считает, что его команда не имеет права почивать на лаврах в связи с отличным стартом в чемпионате Германии. По его мнению, мюнхенцам необходима хорошо готовиться к матчу 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Ростова". Встреча состоится во вторник, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Никто из нас на самом деле не знает соперника, с которым "Бавария" столкнется в 1-м туре Лиги чемпионов, - цитирует Goal Лама. - Тем не менее, важно быть готовыми к матчу и взять три очка. У нас нет никаких гарантий, что мы обязательно выиграем. Необходимо продолжать совершенствоваться каждый день.

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ