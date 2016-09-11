Филипп Лам: "Баварии" важно взять три очка в игре с "Ростовом"

Защитник "Баварии" Филипп Лам считает, что его команда не имеет права почивать на лаврах в связи с отличным стартом в чемпионате Германии. По его мнению, мюнхенцам необходима хорошо готовиться к матчу 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Ростова". Встреча состоится во вторник, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Никто из нас на самом деле не знает соперника, с которым "Бавария" столкнется в 1-м туре Лиги чемпионов, - цитирует Goal Лама. - Тем не менее, важно быть готовыми к матчу и взять три очка. У нас нет никаких гарантий, что мы обязательно выиграем. Необходимо продолжать совершенствоваться каждый день.