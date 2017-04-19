Филипп Лам: "Баварии" не повезло с решениями судьи"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) выразил мнение, что мюнхенцы заслуживали выход в полуфинал. Футболист посетовал на ошибочные решения арбитра, который засчитал два гола "Реала", забитых из офсайда.

– Команда показала характер, она хотела победить, она хотела непременно выйти в следующий раунд, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. - В некоторых ситуациях нам повезло, но в с случае с решениями судьи нам сильно не повезло. Мы смогли уравнять счет и перейти в овертаймы. Наша команда заслуживала выход в следующий раунд. Но это уже не играет никакой роли.