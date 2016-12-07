Филипп Коку: "Не могу обвинять ПСВ ни в чем - сделали что могли"

Главный тренер ПСВ Филипп Коку после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (0:0) остался недоволен первым таймом. По словам наставника, во второй половине были моменты, но забить не удалось, передает из Эйдховена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Какое впечатление оставил матч?

– Первый там прошел не очень хорошо. Как в защите, так и в атаке. Среди прочего, контроль над игрой оставлял желать лучшего. Второй тайм стали играть быстрее, создали несколько опасных моментов, но забить не удалось.

– Может, вы мало рисковали?

– Мы не могли рисковать больше. Дисциплина сегодня была отличной, прессинг мы создали, 20 минут получилось сыграть на очень хорошем уровне, Рамселар здорово сыграл. Не могу обвинять команду ни в чем, мы сделали что могли.

– Первые пять минут смотрелись совсем плохо – сплошная стрельба по аутам...

– В дебюте матча были моменты неуверенности, надо работать над этим, и мы приложим к тому все усилия.

– Как оцените весь евросезон?

– Мой анализ очень прост. По сравнению с прошлым сезоном – хуже. Некоторые матч проиграли сами, не реализовали свои возможности в других. К сожалению, мы покидаем евросезон.

– Повлияли ли матчи чемпионата на вашу игру сегодня?

– Выиграй мы предыдущий матч в чемпионате, сегодня было бы другое настроение. Но все же наиболее важными были проигрыши "Баварии" и "Атлетико" – они сильно подорвали наши перспективы в группе. Если играешь на таком уровне, могут быть непредсказуемые моменты. Здесь надо играть на высоком уровне и в обороне, и в атаке.