Фил Невилл: "Что случилось с "Челси"? Одно слово: Матич"

Бывший защитник сборной Англии Фил Невилл считает, что "Челси" совершил большую ошибку, продав полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом. По его словам, в этом отчасти кроется причина поражения от "Ромы" со счетом 0:3 в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Что случилось с "Челси"? Одно слово: Матич, – цитирует ВВС Невилла. – Все просто. Его продажа была ошибкой. Тот, кто принял решение продать Матича, должен быть уволен. Это было одно из худших решений, которые я когда-либо видел в премьер-лиге.