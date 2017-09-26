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16:21 | Футбол — Лига чемпионов

Фил Джоунс не сыграет с ЦСКА

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время пресс-конференции сообщил, что защитник Фил Джоунс пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА.

В этом сезоне футболист провел 6 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

А это хто?

16:30

Армеец-1

ГВК!!!))))

16:27