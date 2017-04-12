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ФИФА осуждает произошедшее в Дортмунде

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Президент ФИФА Джанни Инфантино осуждает произошедшее в Дортмунде и желает скорейшего выздоровления защитник "Боруссии" Марку Бартре. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной сайте Международной федерации футбола.

"Все мысли ФИФА после сегодняшних тревожных событий – о людях в Дортмунде и болельщиках "Боруссии" и "Монако". Мы пристально следим за ситуацию с Макром Бартрой и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает случившееся в Дортмунде. Ждем подробностей расследования", – говорится в заявлении Инфантино.

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