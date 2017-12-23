15:17 | Футбол — Лига чемпионов

Фиаско Роналду в матче против "Барселоны". Видео

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На 10-й минуте матча "Реал" - "Барселона" мадридский клуб имел возможность открыть счет. Однако лучший футболист мира Криштиану Роналду не смог нанести удар.

Тони Кроос после прохода по левому флангу сделал точную передачу на партнера в центр штрафной. Роналду из убойной позиции пробить не сумел - португалец не попал по мячу.

Реал - Барселона

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Flamenco

Браво! Роналду или Бузова? Бузова лучшая )))

17:39

Нефилим

Роналду - медийная личность, а не футболист. Это как Бузова - певица. Голоса у нее нет, поет под фону, а на концерты куча народу ходят.

17:22

Нефилим

Лучший футболист мира)))))) Реально пусть Смолова берут, он хоть по мячу попадает

17:22

ravilius777

кто этого петуха делает типо лучшим?? весь мир в очередной раз сегодня увидел кто лучший на все времена

17:11

knecht alex

Не надо было всю ночь с Какориным в Контру резаться, его не обыграть.

16:13

Contr

Фиаско - если бы он в свои ворота забил...

15:53

Dzhan1328

Роналду уже не тот. Уфа ждет к себе!

15:48