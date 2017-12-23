Фиаско Роналду в матче против "Барселоны". Видео

На 10-й минуте матча "Реал" - "Барселона" мадридский клуб имел возможность открыть счет. Однако лучший футболист мира Криштиану Роналду не смог нанести удар.

Тони Кроос после прохода по левому флангу сделал точную передачу на партнера в центр штрафной. Роналду из убойной позиции пробить не сумел - португалец не попал по мячу.