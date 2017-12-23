Фиаско Роналду в матче против "Барселоны". Видео

На 10-й минуте матча "Реал" - "Барселона" мадридский клуб имел возможность открыть счет. Однако лучший футболист мира Криштиану Роналду не смог нанести удар.
Тони Кроос после прохода по левому флангу сделал точную передачу на партнера в центр штрафной. Роналду из убойной позиции пробить не сумел - португалец не попал по мячу.
Промах дня 😐#РеалБарселона #ElClasicopic.twitter.com/3THom0S5Hw– СЭ Футбол (@football_se) 23 декабря 2017 г
I am the best player in the world - Cristiano Ronaldo #ElClasico #Shame #CR7 #Messi pic.twitter.com/ODcOzsCEbD– mega13d (@mega13d3) 23 декабря 2017 г.
Flamenco
Браво! Роналду или Бузова? Бузова лучшая )))
17:39
Нефилим
Роналду - медийная личность, а не футболист. Это как Бузова - певица. Голоса у нее нет, поет под фону, а на концерты куча народу ходят.
17:22
Нефилим
Лучший футболист мира)))))) Реально пусть Смолова берут, он хоть по мячу попадает
17:22
ravilius777
кто этого петуха делает типо лучшим?? весь мир в очередной раз сегодня увидел кто лучший на все времена
17:11
knecht alex
Не надо было всю ночь с Какориным в Контру резаться, его не обыграть.
16:13
Contr
Фиаско - если бы он в свои ворота забил...
15:53
Dzhan1328
Роналду уже не тот. Уфа ждет к себе!
15:48