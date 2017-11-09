Фэйл дня.Три футболистки "Гинтра Университетас" не смогли забить в пустые ворота "Барселоны"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов среди женских команд между "Гинтрой Университетас" и "Барселоной" произошел забавный эпизод.

На 67-й минуте встречи три футболистки литовского клуба оказались перед пустыми воротами, но не сумели забить, помешав друг другу. Эта встреча закончилась в пользу сине-гранатовых (6:0).