17:44 | Футбол — Лига чемпионов

Фэйл дня.Три футболистки "Гинтра Университетас" не смогли забить в пустые ворота "Барселоны"

5

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов среди женских команд между "Гинтрой Университетас" и "Барселоной" произошел забавный эпизод.

На 67-й минуте встречи три футболистки литовского клуба оказались перед пустыми воротами, но не сумели забить, помешав друг другу. Эта встреча закончилась в пользу сине-гранатовых (6:0).

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

zoolord

Медвед - это Космодзю называется!

18:32

takitak

так-то третья ни при делах была. А одна из двух ближних помешала одноклубнице. Такое возможно и мужчин. Это называется сила боления. То есть желание людей/фанатов на стадионе имеют быструю материализацию, отсюда и и итоговый счёт.

18:20

Medved.

Кокорин + Дзюба + Лунев

18:05

14BrGRU

Зенит :)))

17:54

Паснаход

во ло худры, лолище)))

17:51