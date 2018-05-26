Феррейра, которым интересовались "Спартак" и ЦСКА, может перейти в "Эспаньол" или "Андерлехт"

Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра может перейти в "Эспаньол". Также интерес к нему проявляет "Андерлехт".

Ранее сообщалось, что аргентинца хотят подписать "Спартак" и ЦСКА. Однако игрок, как утверждает бельгийское издание La Derniеre Heure, предпочитает выступать в Западной Европе, поэтому предложения российских клубов, а также "Фенербахче", не являются приоритетными для него.

Фаворитом в борьбе за футболиста является "Эспаньол". Однако "Андерлехт" также хочет подписать его и попробует в ближайшие дни убедить нападающего подписать с ними контракт.

27-летний аргентинец в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Украины, забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи. Он покинет "Шахтер" летом на правах свободного агента.

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