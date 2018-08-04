Фернанду: "Вернблум может сыграть против "Спартака"? Круто!"

Полузащитник "Спартака" Фернанду поделился мнением о предстоящем сопернике по отборочному раунду Лиги чемпионов – ПАОК.

– Видел матч "Базеля" и ПАОК, – сказал Фернанду. – Греки быстро забили мяч, и сопернику пришлось раскрываться. "Базель" оставлял много свободного места в обороне, и ПАОК этим воспользовался. Хорошая команда. Но мы готовы к матчу на выезде, хотим вернуться с хорошим результатом.

– Знаете, что против вас может сыграть Вернблум?

– Да? Круто! (Юлия ЯКОВЛЕВА)

В среду, 8 августа, "Спартак" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграет в Греции против ПАОК.​