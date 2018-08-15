Фернанду Варела: "Со "Спартаком" было очень тяжело. Прошли за счет семейного духа, единства и характера"

Защитник ПАОК Фернандо Варела отметил, что его команде удалось пройти "Спартак" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов за счет семейного духа, единства и проявленного характера.

- Сегодня наш клуб добился исторического достижения. Было очень тяжело, но за счет семейного духа, единства и проявленного характера нам удалось пройти "Спартак", - цитирует ТАСС Варелу. - Сегодня мы не использовали множество голевых моментов, но мы прошли дальше.

Сейчас нам надо думать уже о следующем сопернике - "Бенфике". Думаю, что у нас есть все шансы пройти дальше. Мы сыграли с одной из лучших команд России, и эта маленькая победа дает нам веру, что все будет хорошо.

Лига чемпионов: календарь и результаты матчей