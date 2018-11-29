Фернанду: "Тяжело было играть на морозе. Я почти не чувствовал ног"

Полузащитник "Галатасарая" Фернанду признал, что "Локомотив"​ в матче 5-го тура Лиги чемпионов победил заслуженно. Также бразилец пожаловался на морозную погоду в Москве.

- "Локо" заслужил победу?

- Думаю, да. "Локо" был сильнее. Хотя в первом тайме мы вышли атаковать, имели несколько моментов, чтобы забить гол. Но не получилось. А вот соперник своими шансами воспользовался. Поле этого "Галатасараю" пришлось тяжело.

- Температура минус 10 усложнила команде задачу?

- Конечно! Тяжело играть при такой низкой температуре. Ты даже ног не чувствуешь! Но это не может служить оправданием.

- Как теперь оцениваете ситуацию в группе? "Галатасарай" же по-прежнему фаворит в борьбе за выход в Лигу Европы.

- Да, мы играем дома с "Порту", можем показать хороший футбол и победить.

В чем разница между двумя встречами с "Локо"? В первой вы победили 3:0, теперь проиграли 0:2.

Мы потеряли много игроков из-за травм. Тут ещё и холод помешал. Плюс пропустили гол, который не должны были пропускать.

- Вы когда-то уже играли при такой низкой температуре?

- Приезжал в Москву, когда выступал за "Порту" и "Манчестер Сити". Но сейчас, кажется, было холоднее всего. Очень сложно играть. Я и правда почти не чувствовал ног. (Юлия Яковлева)