Фернанду: "Это лучшая игра в сезоне для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после победы над "Севильей" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1) отметил, что победа стала возможна благодаря тому, что футболисты помогали друг другу на поле.
– Поделитесь впечатлениями от матча.
– Это была отличная игра. Футболисты помогали друг другу и играли как команда. Это очень хорошо, потому что в этом случае наша игра становится лучше.
– Как вам судейство?
– Хорошее.
– Как вам показалось, "Севилья" забила без нарушения правил?
– Чуть-чуть, может, и было. Но я бы назвал это их удачей.
– Это лучшая игра сезона для "Спартака"?
– Конечно! (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Классный игрок.
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