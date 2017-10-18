Фернанду: "Это лучшая игра в сезоне для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после победы над "Севильей" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1) отметил, что победа стала возможна благодаря тому, что футболисты помогали друг другу на поле.

– Поделитесь впечатлениями от матча.

– Это была отличная игра. Футболисты помогали друг другу и играли как команда. Это очень хорошо, потому что в этом случае наша игра становится лучше.

– Как вам судейство?

– Хорошее.

– Как вам показалось, "Севилья" забила без нарушения правил?

– Чуть-чуть, может, и было. Но я бы назвал это их удачей.

– Это лучшая игра сезона для "Спартака"?

– Конечно! (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"