Фернандо Торрес: "Сейчас у "Атлетико" один из лучших этапов в истории"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес после ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (2:1) отметил, что команда сделал еще один шаг вперед, несмотря на то, что не вышла в финал. По его словам, клуб находится на пике своего успеха.

- Сегодняшняя победа - это шаг вперед для "Атлетико", - приводит Marca слова Торреса. - В следующем розыгрыше Лиги чемпионов наша мечта может стать реальностью. В ответном матче мы показали, что все возможно. Были близки к тому, чтобы отыграться. Но из первой игры нужно извлечь уроки.

Я пережил множество моментов в "Атлетико". Этот сезон - начало чего-то большего. Сейчас мы создаем основу, но уже находимся в одном из самых успешных моментов в истории. Нужно сделать еще один шаг вперед на новом стадионе.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"