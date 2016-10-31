Фернандо Торрес: "Нельзя до игры чувствовать себя победителями"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил, что команда постарается решить задачу выхода в 1/8 финала, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Что скажете о прогрессе Феррейры-Карраско?

- Мы счастливы, довольны и гордимся, что он у нас в комнаде. Учитывая его возраст, у него впереди прекрасная карьера, и нам повезло, что он проводит ее у нас.

- Вы часто появляетесь в основном составе в этом сезоне...

- Для меня честь и гордость часто играть в основе, у нас много высококлассных игроков, и в этой конкуренции приходится нелегко. Завтра серьезный матч. Математически мы можем завтра решить проблему выхода из группы, и мы постараемся добиться такого результата.

- Ставится ли задача быть первыми в группе?

- Каждый матч играется как последний. Если мы команда с амбициями, то должны ко всем матчам подходить с максимальными задачами. Если мы где-то расслабимся, то тут-то и начнутся проблемы.

- Ждете ли вы своего первого гола в Лиге чемпионов на своем поле?

- Жажда гола есть всегда. Постараюсь, чтобы у меня были завтра такие возможности. В рамках Лиги чемпионов я действительно еще не забивал на своем поле. Этот сезон - последний, который мы играем на "Висенте Кальдерон", и хотелось бы, конечно, забить здесь.

- Когда вы говорили, что нельзя заранее чувствовать превосходство над соперником, ваш тренер покачал головой. Чему он учит вас в этом плане?

- Скромность - главное, что должно быть в такой ситуации. Нельзя до игры чувствовать себя победителями и полагать, что игра уже выиграна.