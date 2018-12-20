Фернандо Торрес: "Атлетико" не должен бояться Роналду"

Бывший нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес заявил, что мадридский клуб не должен опасаться форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Эти команды встретятся в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Если "Атлетико" будет играть так, как умеет, сохраняя привычный менталитет, то беспокоиться должен "Ювентус", - приводит слова Торреса Sky Italia. - Роналду? "Атлетико" не должен бояться никого.

Напомним, Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 год. В настоящее время 34-летний испанец играет за японский "Саган Тосу".

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