Фернандинью сыграет с "Шахтером" с первых минут

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Шахтера" на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут на поле появится хавбек английского клуба Фернандинью, выступавший в "Шахтере" с 2005 по 2013 год.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Отаменди, Дельф - Де Брейне, Фернандинью, Давид Сильва - Жезус, Агуэро, Сане.

Запасные - Браво, Данилу, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Б. Силва, Яя Туре.

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Факундо Феррейра.

Запасные - Шевченко, Хочолава, Дентинью, Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.