Фернандинью о матче с "Шахтером": "Победа не далась нам легко"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью дал комментарий клубному телевидению "Шахтера" после 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "Горожане" одолели "горняков" со счетом 3:0.

- Победа не далась нам легко, - приводит слова Фернандинью Твиттер "Шахтера". - В прошлом сезоне мы встречались с ними и уступили, но это была совсем другая игра, заключительный тур группового этапа. Марлос и Тайсон не смогли выйти на поле сегодня? Они не играли за "горняков", что было положительным моментом для нас, поскольку это важные игроки для клуба.

33-летний бразилец выступал за "Шахтер" с 2005 по 2013 год. Футболист сыграл в 281 матче и забил 52 мяча. В 2013 году игрок перешел "Манчестер Сити", где выступает по настоящее время. В текущем сезоне опорник провел 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.