Фернандинью: "Наполи" показывает лучший футбол в Европе"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью отметил линию атаки "Наполи", против которого английский клуб сыграет в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Бразилец считает, что вклад главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри в успехи команды очень велик.

– "Наполи" – команда, которая сейчас показывает лучший футбол в Европе, – цитирует Gazzetta dello Sport. – Это машина по забиванию голов и организации зрелища. В Италии они играют очень сбалансировано, но мне кажется, что они способны на большее.

У них невероятная атака. Мертенс доказал, что является отличным нападающим с голевым чутьем. Кальехон и Гамшик стали играть гораздо сильнее. Также мне нравится Инсинье. Он может забивать как настоящая суперзвезда. Кроме того, "Наполи" хорош в полузащите и обороне. Они двигаются с мячом и прессингуют на высочайшем уровне. Видна рука великого тренера, так что стоит отдать должное Сарри.

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Наполи" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.