Фернандес назвал игрока "Реала", против которого хотел бы сыграть

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что больше всего хотел бы сыграть против Марселу, играющего на левом фланге обороны "Реала".

- Против Модрича и многих других звезд я уже играл, - сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе. - Так что больше всех жду встречи… С Марселу! Это великий футболист, бразилец, на левом фланге обороны он бесподобен. Конечно же, я очень хочу сыграть против него.

Отметим, что Марселу пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы.

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