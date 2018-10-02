18:15 | Футбол — Лига чемпионов

Фернандес назвал игрока "Реала", против которого хотел бы сыграть

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Защитник ЦСКА  Мариу Фернандес заявил, что больше всего хотел бы сыграть против Марселу, играющего на левом фланге обороны "Реала"

Против Модрича и многих других звезд я уже играл, - сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе. - Так что больше всех жду встречи… С Марселу! Это великий футболист, бразилец, на левом фланге обороны он бесподобен. Конечно же, я очень хочу сыграть против него.

Отметим, что Марселу пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы.

ЦСКА - Реал

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/mario-fernandes-real-luchshiy-klub-mira-no-my-khotim-ego-obygrat/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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