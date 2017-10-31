Фернандес и Кучаев - в "старте" ЦСКА на матч с "Базелем"

Тренерский штаб ЦСКА объявил состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля". С первых минут на поле выйдут защитник Мариу Фернандес, пропустивший встречу 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1), и полузащитник Константин Кучаев, получивший в той игре красную карточку.

Отметим, что в заявку армейцев попал хавбек Алан Дзагоев, в последний раз выходивший на поле 27 сенитября против "Манчестер Юнайтед" (1:4).

Состав выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников - Головин, Вернблум, Натхо - Кучаев, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Дзагоев, Набабкин, Жамалетдинов, Оланаре.

Текстовая трансляция матча "Базель" - ЦСКА