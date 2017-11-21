Фернандес готов сыграть против "Бенфики", Алексей Березуцкий пропустит 2-3 месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что защитник Мариу Фернандес готов принять участие во встрече. Он также добавил, что Алексей Березуцкий пропустит от двух до трех месяцев.

– Мариу Фернандес готов сыграть завтра, а Алексей Березуцкий пропустит от двух до трех месяцев, – сказал Гончаренко. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, Фернандес вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра. Березуцкий получил перелом правой малоберцовой кости со смещением в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2).

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.