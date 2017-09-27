Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:28 | Футбол — Лига чемпионов

Фернандес, Дзагоев и Головин - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Манчестер Юнайтед"

1

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Щенников, Дзагоев, Головин, Чалов, Витинью.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Кучаев.

Матч  ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"?
голосовать
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Армеец-1

Чалова даже в запас не надо ставить на пару с Оланаре. Лодырь!

21:09