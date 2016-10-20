11:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Фердинанд раскритиковал Езила за фото после матча с "Лудогорцем"

0
0
0

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Езила за фото после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лудогорцем" (6:0). Немецкий хавбек, оформивший первый хет-трик в карьере, опубликовал в Instagram командное фото из раздевалки после встречи.

- Я говорил это уже раньше, я бы не стал делать подобного, пока не выиграл трофей, - цитирует BT Sport Фердинанда. - Если это то, что современные футболисты хотят делать после обычного матча... это новый век. Здорово, когда вы что-то выигрываете, но не на групповой же стадии турнира. 

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ