Фердинанд раскритиковал Езила за фото после матча с "Лудогорцем"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Езила за фото после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лудогорцем" (6:0). Немецкий хавбек, оформивший первый хет-трик в карьере, опубликовал в Instagram командное фото из раздевалки после встречи.

- Я говорил это уже раньше, я бы не стал делать подобного, пока не выиграл трофей, - цитирует BT Sport Фердинанда. - Если это то, что современные футболисты хотят делать после обычного матча... это новый век. Здорово, когда вы что-то выигрываете, но не на групповой же стадии турнира.