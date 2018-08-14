"Фенербахче" и "Селтик" вслед за "Спартаком" вылетели из Лиги чемпионов

"Бенфика" по сумме двух матчей обыграла "Фенербахче" (1:0 – дома, 1:1 – на выезде) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. В ответной игре португальский и турецкий клубы обменялись голами – отличились Жедсон Фернандеш и Алпер Потук.

В 4-м раунде "орлы" сыграют с ПАОК, который ранее выбил из розыгрыша главного еврокубкового турнира "Спартак" (3:2 – дома, 0:0 – на выезде).

Также в следующий раунд Лиги чемпионов пробились АЕК, загребское "Динамо" и "Видеотон", отправившие в групповую стадию Лиги Европы "Селтик", "Астану" и "Мальме".

Пары 4-го отборочного раунда раунда Лиги чемпионов:

"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция),

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" З (Хорватия),

"Видеотон" (Венгрия) – АЕК (Греция).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Фенербахче" (Турция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1

Голы: Фернандеш, 26 (0:1). Алпер Потук, 45+1 (1:1).

Судья: Винчич (Словения).

14 августа. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.

Первый матч - 0:1.

АЕК (Греция) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (1:0)

Голы: Галу, 6 (1:0). Ливая, 50 (2:0). Синклэйр, 78 (2:1).

Судья: Безбородов (Россия).

14 августа. Афины. Стадион OAKA Spiros Louis.

Первый матч - 1:1.

"Динамо" З (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) - 1:0 (0:0)

Гол: Гавранович, 74 (1:0).

Судья: Мажейка (Литва).

14 августа. Загреб. Стадион Maksimir.

Первый матч - 2:0.

"Видеотон" (Венгрия) - "Мальме" (Швеция) - 0:0

Нереализованный пенальти: Лазович (Видеотон), 67 (вратарь)

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

14 августа. Фельчут. Стадион Pancho Arena.

Первый матч – 1:1.