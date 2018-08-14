"Фенербахче" и "Селтик" вслед за "Спартаком" вылетели из Лиги чемпионов

"Бенфика" по сумме двух матчей обыграла "Фенербахче" (1:0 – дома, 1:1 – на выезде) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. В ответной игре португальский и турецкий клубы обменялись голами – отличились Жедсон Фернандеш и Алпер Потук.
В 4-м раунде "орлы" сыграют с ПАОК, который ранее выбил из розыгрыша главного еврокубкового турнира "Спартак" (3:2 – дома, 0:0 – на выезде).
Также в следующий раунд Лиги чемпионов пробились АЕК, загребское "Динамо" и "Видеотон", отправившие в групповую стадию Лиги Европы "Селтик", "Астану" и "Мальме".
Пары 4-го отборочного раунда раунда Лиги чемпионов:
"Бенфика" (Португалия) – ПАОК (Греция),
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" З (Хорватия),
"Видеотон" (Венгрия) – АЕК (Греция).
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Фенербахче" (Турция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1
Голы: Фернандеш, 26 (0:1). Алпер Потук, 45+1 (1:1).
Судья: Винчич (Словения).
14 августа. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.
Первый матч - 0:1.
АЕК (Греция) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (1:0)
Голы: Галу, 6 (1:0). Ливая, 50 (2:0). Синклэйр, 78 (2:1).
Судья: Безбородов (Россия).
14 августа. Афины. Стадион OAKA Spiros Louis.
Первый матч - 1:1.
"Динамо" З (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) - 1:0 (0:0)
Гол: Гавранович, 74 (1:0).
Судья: Мажейка (Литва).
14 августа. Загреб. Стадион Maksimir.
Первый матч - 2:0.
"Видеотон" (Венгрия) - "Мальме" (Швеция) - 0:0
Нереализованный пенальти: Лазович (Видеотон), 67 (вратарь)
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
14 августа. Фельчут. Стадион Pancho Arena.
Первый матч – 1:1.
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