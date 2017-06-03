Федор Кудряшов: "У "Ювентуса" сумасшедшая тройка защитников"

Полузащитник "Ростова" и сборной России Федор Кудряшов в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" подчеркнул, что будет переживать за "Королевский клуб". При этом хавбек уверен, что туринцы имеют небольшое преимущество над соперником.

- Больше по всему турниру симпатизировал "Реалу", но смотрел и "Ювентус", итальянский клуб здорово играет. Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу "Ювентуса", - приводит ТАСС слова Кудряшова. - Еще хотелось бы, чтобы они выиграли, потому что там Джанлуиджи Буффон, он заслуживает выиграть Лигу чемпионов. Но переживать все равно больше буду за "Реал".

Хавбек отметил, что в тройке центральных защитников туринцев - Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини он симпатизирует Бонуччи.

- Просто у Бонуччи лучше первый пас, он ведущий защитник, - сказал Кудряшов. - Но вообще у них тройка сумасшедшая, они все топовые защитники, прекрасно друг друга знают, делают все на подсознательном уровне.

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Реал".