17:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Федор Кудряшов: "Ростов" должен выбросить из головы матч со "Спартаком"

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда постаралась забыть поражение в воскресной игре чемпионата России со "Спартаком" (0:1), передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В поединке против красно-белых футболист был удален с поля в конце первого тайма.

- Еще перед вчерашней тренировкой нам было озвучено, чтобы переключились и выбросили из головы то, что было два дня назад, - сказал Кудряшов. - Мы весь прошлый сезон шли к этим матчам, и с эмоциональным состоянием проблем нет. 

Матч "Ростов" - "Атлетико" состоится 18 октября, начало - в 21.45 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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werder63

Сколько красных с испанцами?? Только одна - Федя-шип? Плюс 2 перелома? Ковтун только косой и запомнился, Кудряшов так же хочет?

18:51

hattabych

Точи шипы, Федька, завтра можно навсегда войти в историю футбола.

18:16

Бормо-сан

ВСе нормально, Федя. А Спартаку такие три очка аукнутся- или травмы, или скандал какой, нелепые голы... судьба всегда отберет что-нибудь за то, что получено не по праву.

18:09

spetrov

однако некоторые выводы из этого мачта сделать Кудряшову лично стоит. --- тоже верно.

17:56

spetrov

Все правильно говорит. Матч прошел, уже ничего не вернешь.

17:54

lordblack

Выбросите из головы или Федя вам сейчас выбьет эти мысли ногой.

17:51

Москвич1985

"матча

17:46

Москвич1985

однако некоторые выводы из этого мачта сделать Кудряшову лично стоит. Или же он считает себя невиновным в удалении?

17:46

Seraffim

Все правильно. Удачи ребята, а мы за вас поболеем.

17:33

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