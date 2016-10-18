Федор Кудряшов: "Ростов" должен выбросить из головы матч со "Спартаком"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда постаралась забыть поражение в воскресной игре чемпионата России со "Спартаком" (0:1), передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В поединке против красно-белых футболист был удален с поля в конце первого тайма.
- Еще перед вчерашней тренировкой нам было озвучено, чтобы переключились и выбросили из головы то, что было два дня назад, - сказал Кудряшов. - Мы весь прошлый сезон шли к этим матчам, и с эмоциональным состоянием проблем нет.
Матч "Ростов" - "Атлетико" состоится 18 октября, начало - в 21.45 по московскому времени.
werder63
Сколько красных с испанцами?? Только одна - Федя-шип? Плюс 2 перелома? Ковтун только косой и запомнился, Кудряшов так же хочет?
18:51
hattabych
Точи шипы, Федька, завтра можно навсегда войти в историю футбола.
18:16
Бормо-сан
ВСе нормально, Федя. А Спартаку такие три очка аукнутся- или травмы, или скандал какой, нелепые голы... судьба всегда отберет что-нибудь за то, что получено не по праву.
18:09
spetrov
однако некоторые выводы из этого мачта сделать Кудряшову лично стоит. --- тоже верно.
17:56
spetrov
Все правильно говорит. Матч прошел, уже ничего не вернешь.
17:54
lordblack
Выбросите из головы или Федя вам сейчас выбьет эти мысли ногой.
17:51
Москвич1985
"матча
17:46
Москвич1985
однако некоторые выводы из этого мачта сделать Кудряшову лично стоит. Или же он считает себя невиновным в удалении?
17:46
Seraffim
Все правильно. Удачи ребята, а мы за вас поболеем.
17:33