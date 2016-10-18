Федор Кудряшов: "Ростов" должен выбросить из головы матч со "Спартаком"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда постаралась забыть поражение в воскресной игре чемпионата России со "Спартаком" (0:1), передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В поединке против красно-белых футболист был удален с поля в конце первого тайма.

- Еще перед вчерашней тренировкой нам было озвучено, чтобы переключились и выбросили из головы то, что было два дня назад, - сказал Кудряшов. - Мы весь прошлый сезон шли к этим матчам, и с эмоциональным состоянием проблем нет.

Матч "Ростов" - "Атлетико" состоится 18 октября, начало - в 21.45 по московскому времени.