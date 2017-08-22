Федор Чалов: "Васин и Щенников уже забили, и у меня получится"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" подчеркнул, что выкладывается в каждой игре на 100 процентов, поэтому уверен, что голы придут. По его словам, защитники армейцев Виктор Васин и Георгий Щенников уже смогли забить, поэтому получится и у него.

– С чем связываете, что никак не можете забить?

– Не могу ничего сказать. Я выкладываюсь в каждой игре на 100 процентов, как и весной. Уверен, если продолжу так же выкладываться, то голы придут. Васин и Щенников сказали, что забьют в этом сезоне, у них уже это получилось. Думаю, что у меня тоже получится.

– Подшучиваете над Щенниковым из-за того, что он стал забивать голы?

– Нет, ничего такого нет. Мы очень рады, что он забивает. Это были важные мячи.

– Для вас в чем отличие Лиги чемпионов?

– Это лучший турнир, самый сильные команды. Хочется показать все, на что я способен. (Павел ГУРЕВИЧ, Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что матч ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.