Федор Чалов: "Случилось чудо, о котором мы говорили"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Что произошло?

– Наверное, чудо, о котором мы говорили. Вся команда молодцы, бились, старались и заслужили эту победу.

– Какая была установка на матч, ожидали быстрого гола Влашича?

– Честно говоря, не помню, какая была установка. Очень хорошо, что Ник забил быстрый гол, нам стало полегче играть.

– Что случилось в эпизоде с удалением Акинфеева?

– Честно, вообще не видел и сам не понял. Две жёлтые карточки дать подряд… Не спрашивал у Игоря.

– Судья чудил в последние 10 минут?

– Не знаю, не помню, это чисто эмоции.

– Можно ли сказать, что вы обманули Лопетеги, который ждал 4 защитников либо 5, но с Магнуссоном?

– Мы от своей игры отталкиваемся, выполнили установку тренера. (Александр Рогулев)