Федор Чалов: "Случилось чудо, о котором мы говорили"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
– Что произошло?
– Наверное, чудо, о котором мы говорили. Вся команда молодцы, бились, старались и заслужили эту победу.
– Какая была установка на матч, ожидали быстрого гола Влашича?
– Честно говоря, не помню, какая была установка. Очень хорошо, что Ник забил быстрый гол, нам стало полегче играть.
– Что случилось в эпизоде с удалением Акинфеева?
– Честно, вообще не видел и сам не понял. Две жёлтые карточки дать подряд… Не спрашивал у Игоря.
– Судья чудил в последние 10 минут?
– Не знаю, не помню, это чисто эмоции.
– Можно ли сказать, что вы обманули Лопетеги, который ждал 4 защитников либо 5, но с Магнуссоном?
– Мы от своей игры отталкиваемся, выполнили установку тренера. (Александр Рогулев)