Федор Чалов: "После победы над "Реалом" ощутил тотальное опустошение"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что после победы над "Реалом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0) не испытал никаких эмоций. 20-летний форвард добавил, что отдал этой игре все свои силы.

- Честно говоря, вообще не испытывал никаких эмоций, - сказал Чалов в интервью RT. - Было лишь тотальное опустошение. Думаю, многие ребята из ЦСКА согласятся со мной. Не осталось ни сил, ни эмоций. Наверное, осознание придет лишь со временем. Даже сейчас оно еще не пришло.

Матч с "Реалом" воспринимается просто как игра, в которой мы отдали все силы. К тому же все понимают, что мадридцы приехали в Москву не в самом сильном составе. С другой стороны, кто об этом потом вспомнит.

ЦСКА занимает 4-е место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

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