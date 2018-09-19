11:19 | Футбол — Лига чемпионов

Федор Чалов - о Виктории: "Не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории". Матч пройдет в Пльзени 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

- Не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем, - цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА. - Но "Виктория" выиграла золотые медали, а в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен.

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Лига чемпионов: календарь матчей по группам, расписание игр по датам

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https://twitter.com/pfc_cska/status/1042325049578008576

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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