Федор Чалов: "Мечтаю забить в Лиге чемпионов"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что мечтает забить в Лиге чемпионов. Форвард выразил надежду на то, что это осуществится как можно скорее.

- В Европе на высшем уровне вы пока не забивали, но многие помнят ваш покер в Юношеской лиге УЕФА в ворота "Монако", - вопрос Чалову.

- Да, памятная получилась игра, но все же я не придаю своим тогдашним голам особого значения. Взрослый футбол, тем более европейский - это совсем другой уровень, и любой молодой форвард должен стремиться соответствовать этим высоким стандартам.

Не скрою, у меня есть мечта отличиться в Лиге чемпионов, и я очень надеюсь, что она осуществится как можно скорее. Гол в таком турнире - для меня это будет нечто совершенно особенное.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и "Янг Бойз", проходивший в Швейцарии, завершился победой армейцев (1:0). Ответная встреча состоится сегодня, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.