Федор Чалов: "Матч с "Реалом" показал, что для ЦСКА нет ничего невозможного"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил успешную игру команды после обновления состава. В преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой" он выразил надежду, что удастся победить.

– Каждого из нас, игроков, очень подстегивает доверие тренеров. Они нашли подход к каждому, наставили на правильный путь, и мы стремимся выкладываться на все сто, в каждом матче доказывать свой уровень, выглядеть не хуже команды прошлого года, – цитирует официальный сайт ЦСКА Чалова. – У нас сложился новый коллектив, пришли хорошие ребята, мы все больше всего в жизни хотим играть в футбол. Наверное, рассуждать на данную тему уместнее руководству, но я со своих позиций могу сказать, что все подразделения клуба тоже многое делают для общего успеха. Селекционерам удалось найти правильных футболистов, которые умеют слушать и слышать тренеров, в итоге с ними были заключены контракты, и так далее. Мы все осознаем себя одним целым, отсюда и начинают появляться первые успехи, положительные результаты. А игроки, конечно, в первую очередь взаимодействуют с тренерами, поэтому мы все в первую очередь благодарны именно им.

– У вас восемь голов в чемпионате, один – в Лиге чемпионов, забитые мячи за сборную. Сейчас уже даже и не верится, что ровно год назад вас настиг длительный безголевой период.

– Думаю, я сейчас на той же волне, что и весной, когда дела пошли в гору. С тех пор ничего не изменилось. Не хочу возвращаться в то состояние, как было прошлой осенью, когда игра не клеилась, я часто оставался в запасе. Я многое понял с тех пор. В начале нынешнего сезона тоже несколько матчей отыграл без голов, понимал, что сейчас может опять пойти волна критики, шуточки, разговоры, что Чалов играет только весной (улыбается). Но в то же время чувствовал, что такого, как год назад, уже не будет. Тяжеловато было только до первого гола: как только забил "Арсеналу", дальше все наладилось. Шуточки испарились, и сейчас я чувствую себя уверенно, иду на первом месте в списке бомбардиров. Но понимаю, что на достигнутом останавливаться нельзя: в футболе свою состоятельность надо доказывать каждый день, что я и пытаюсь делать.

– Вы еще будучи игроком армейской молодежки говорили о том, что мечтаете забить в Лиге чемпионов. И вот – гол пльзеньской "Виктории". Какие были мысли в тот момент?

– Когда такие вещи происходят, ты об этом не думаешь. Особенно в той игре, ведь нам было важно переломить ход матча, мы уступали 0:2. Но по итогу приятно, что отличился. Это, наверное, какой-то психологический барьер, который нужно перешагнуть. Я провел в Лиге чемпионов уже немало матчей и никак не мог забить. Рад, что это произошло, но теперь нужны еще голы, чтобы доказать, что это не было случайностью.

– Желаем вам забить "Роме", и не однажды!

– Мы действительно приложим для этого все силы. "Рома" дает играть в футбол и сама играет, поэтому здесь все зависит только от нас, от того, кто будет лучше в конкретные девяносто минут. Хочется верить, мы выйдем на поле при переполненных Лужниках. А матч с "Реалом" в похожей обстановке показал, что нет ничего невозможного. Думаю, в таких поединках за нас переживают не только армейские, но и многие "нейтральные" болельщики по всей стране. Для всех них мы постараемся сделать главное – добиться очередного победного результата!