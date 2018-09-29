Федор Чалов: "Матч с "Реалом" - это что-то невозможное"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что армейцы хотят сыграть в свой футбол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

- Это будет что-то невозможное, - сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе. - Мы верим в свои силы и в какое-то чудо. Там же звезды играют. Но, может быть, в этом наше преимущество: расслабятся - мы накажем их. Не думаю о том, чтобы забить. Главное - подготовиться к игре, выйти с новыми силами и показать свой футбол.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов армейцы сыграли вничью с "Викторией" (2:2).

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