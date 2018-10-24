Федор Чалов: "Хотели забить быстрый гол, но не получилось"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после поражения от "Ромы" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что армейцы старались забить быстрый мяч в начале встречи.

– Сложная игра, оставили все силы на поле, – сказал Чалов в эфире телеканала "Матч. Премьер". – В первом тайме были моменты, могли забить при счете 0:0. Но пропустили, начали открываться и получили. Почему нас прижали? "Рома" команда очень высокого уровня, мы хотели забить быстрый гол, но не получилось, и в итоге – вот так вот. Главный вывод? Пока не буду ничего говорить. Разберем игру, свои ошибки и потом сыграем.

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