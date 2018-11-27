23:09 27 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Федор Чалов: "ЦСКА потерпел обидное поражение"

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Нападающий ЦСКА  Федор Чалов после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2) заявил, что его команда отдала инициативу сопернику в концовке первого тайма.

- Мы потерпели обидное поражение, - сказал Чалов в эфире канала "Матч Премьер". - При счете 1:0 должны были забивать второй. Тогда игра бы решилась. Но забить не смогли. После первого пропущенного гола начались качели. В последние 15 минут первого тайма мы провалились, отдали инициативу сопернику. Но играли хорошо, создавали много моментов. Их надо было реализовывать. Четвертое место в группе? Не думаю об этом, сейчас все мысли о "Ростове"

ЦСКА - Виктория Пл

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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