Федор Чалов: "ЦСКА потерпел обидное поражение"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2) заявил, что его команда отдала инициативу сопернику в концовке первого тайма.

- Мы потерпели обидное поражение, - сказал Чалов в эфире канала "Матч Премьер". - При счете 1:0 должны были забивать второй. Тогда игра бы решилась. Но забить не смогли. После первого пропущенного гола начались качели. В последние 15 минут первого тайма мы провалились, отдали инициативу сопернику. Но играли хорошо, создавали много моментов. Их надо было реализовывать. Четвертое место в группе? Не думаю об этом, сейчас все мысли о "Ростове".

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