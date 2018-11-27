Федор Чалов: "ЦСКА не хватило реализации моментов"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча Лиги чемпионов с "Викторией", в которой армейцы уступили 1:2, отметил, что поражение получилось обидным.

– Что произошло в игре? Так хорошо все начиналось, забили быстрый мяч, но показалось, что реализация моментов была просто катастрофическая. Стало ли это главной проблемой?

– Мы действительно не реализовали много моментов. Обидное поражение. При счете 1:0 должны были забивать даже не один мяч, а в итоге не смогли этого сделать, а во втором тайме начались качели. Мы могли выйти вперед, но чего-то сегодня не хватило. Наверное, реализации. В итоге пропустили второй мяч, и времени уже осталось мало.

– О чем после первого тайма говорил тренер? Не было ли желания подержать мяч и сыграть по счету?

– Наоборот. Мы должны были контролировать мяч, хотели забить еще и тогда было бы попроще. Но в итоге не забили и пропустили.

– Игроки ЦСКА много били по воротам и позволили очень многое на своей половине поля чехам. Почему так произошло? В предыдущих матчах даже когда проигрывали "Роме" в гостях и дома такой свободы у соперника не было.

– Наверное, потому что мы большими силами шли в атаку, хотели забить. У нас появлялись свободные зоны. А нападающий соперника хорошо цеплялся за мяч, они забирали подбор, и шла ответная атака.

ЦСКА у себя дома уступил "Виктории" 1:2 в матче группового этапа Лии чемпионов. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)