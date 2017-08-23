Федор Чалов: "Братья Березуцкие и Игнашевич никакие не "олд бойз"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что присутствие опытных игроков в составе команды является огромным плюсом для армейцев. При этом форвард выразил мнение, что все игроки красно-синих достаточно молоды.

– Шутники в интернете, намекая на достаточно возрастную линию обороны ЦСКА, окрестили противостояние швейцарцев с армейцами так: "Янг Бойз" против "Олд Бойз".

– (Смеется). У нас в составе есть несколько очень опытных игроков, и для нас это огромный плюс. И братья Березуцкие, и Сергей Игнашевич, и другие ребята всегда подсказывают нам на тренировках, во время матчей, а еще за ними очень интересно смотреть в плане подготовки к играм.

Мы со сверстниками наблюдаем за тем, как они настраиваются, как подходят к ключевым поединкам, к тому же дерби. И к нам сразу же приходит осознание, что подвести команду мы попросту не имеем права. Ну а вообще, никакие они не "олд бойз", все наши футболисты еще достаточно молодые (улыбается).

– А сами армейские "янг бойз" готовы к новому вызову? Учитывая, что матчей в сезоне много, есть вероятность, что игровую практику будете получать не только вы с Головиным, но и Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Макаров, Жамалетдинов...

– У нас очень много хороших молодых ребят, которые в любой момент готовы подменить других наших игроков. Уверен, что уже в ближайшее время, если мы заработаем свой шанс, а тренеры нам его предоставят, мы сможем составить реальную конкуренцию опытным игрокам. Лига чемпионов – тот турнир, в котором хотят участвовать все. По сути, мы и играем в футбол ради таких вызовов, ради того, чтобы выступать на самом высоком уровне.

Матчи с "Янг Бойз", я думаю, будет смотреть вся Россия, потому что в них решается очень многое. Для нас, молодых футболистов, это хорошая возможность себя проявить, и даже если кого-то на поле не выпустят, все равно быть в заявке, делать общее дело с лидерами команды – дорогого стоит. Конечно, мы приложим все силы, чтобы помочь команде попасть в групповой этап.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и "Янг Бойз", проходивший в Швейцарии, завершился победой армейцев (1:0). Ответная встреча состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.