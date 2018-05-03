Федерико Фасио: "Рому" лишили двух пенальти"

Защитник "Ромы" Федерико Фасио после победы над "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) посетовал, что арбитр не назначил два пенальти в ворота "красных". Несмотря на победу римская команда не вышла в финал турнира.

- Победа над "Ливерпулем" должна помочь нашей команде продолжать расти, поэтому мы должны достичь того же в следующем сезоне, - цитирует Mediaset Premium Фасио. - Сегодня игроки "Ромы" расстроено, особенно двумя неназначенными пенальти. Плюс рефери добавил только 3 минуты... Игрокам "Ромы" нужно думать позитивно, использовать все положительные вещи, которые были, поднять головы и продолжать.