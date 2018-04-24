Федерико Фасио: "Еще ничего не потеряно. "Рома" будет биться до последней секунды"

Защитник "Ромы" Федерико Фасио после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (2:5) заявил, что римлянам по силам отыграться. Аргентинец призвал не забывать, что "волки" смогли достигнуть нужного результата в матче с "Барселоной" на прошлой стадии турнира. Уступив в гостях игре со счетом 1:4, дома римляне забили три безответных мяча и прошли дальше.

– Мы забили два гола на выезде, хотя имели множество моментов. Мы должны продолжать в том же духе, – приводит Football Italia слова Фасио. – Мы игроки, мы атлеты и мы будем биться до последней секунды. Еще ничего не потеряно! Мы усиленно работали, чтобы попасть в полуфинал, поэтому вместе с нашими фанатами мы постараемся перевернуть игру.

Ответный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" состоится 2 мая.