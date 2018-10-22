Федерико Фасио: "ЦСКА - сильная команда, которая обыграла "Реал"

Защитник "Ромы" Федерико Фасио поделился ожиданиями от игры 3-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА.

- Мы рассматриваем команду как единое целое. Мы играем все вместе, - приводит официальный сайт УЕФА слова Фасио. - Вместе атакуем, вместе обороняемся. Нам надо прибавлять во всем, и я не сомневаюсь в способность команды на это".

Если мы хотим выйти из группы, крайне важно выиграть в завтрашнем матче и в Москве. Надо усердно работать и хорошо подготовиться. ЦСКА - сильная команда, которая обыграла "Реал". Нам надо сыграть как можно мощнее и проявить свою страсть.

"Рома" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур, 23 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)