Федерико Фасио: "Битва не проиграна"

Защитник "Ромы" Федерико Фасио после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:5) отметил, что его команде стоит сохранять оптимизм. Ответная встреча состоится через неделю.

- Мы забили два и создали много голевых моментов в первом тайме, - цитирует пресс-служба УЕФА Фасио. - Надо сохранять оптимизм. Мы - воины. Битва не проиграна. Будем бороться до конца. Мы уже показывали, как это умеем. Отдадим все силы ради наших болельщиков, чтобы сделать камбэк.