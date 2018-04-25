00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Федерико Фасио: "Битва не проиграна"


Защитник "Ромы" Федерико Фасио после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:5) отметил, что его команде стоит сохранять оптимизм. Ответная встреча состоится через неделю.

- Мы забили два и создали много голевых моментов в первом тайме, - цитирует пресс-служба УЕФА Фасио. - Надо сохранять оптимизм. Мы - воины. Битва не проиграна. Будем бороться до конца. Мы уже показывали, как это умеем. Отдадим все силы ради наших болельщиков, чтобы сделать камбэк.

Ливерпуль - Рома

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021707/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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