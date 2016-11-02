Федерер встретился с игроками "ПСЖ" после победы над "Базелем"

Девятая ракетка мира Роджер Федерер посетил раздевалку "ПСЖ" после победы над "Базелем" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). В твиттере парижской команды была опубликована фотография 35-летнего швейцарца с Тиагу Силвой, Марко Верратти, Лукасом Моурой и Маркиньюсом. По словам пресс-службы, данная встреча не была запланированной и стала сюрпризом для игроков.
Surprise de @rogerfederer entouré de @tsilva3, @MarcoVerratti1, @LucasMoura7 et @marquinhos_m5 après #FCBPSG ! 1 - 2 pic.twitter.com/3sqApSsS4u– PSG Officiel (@PSG_inside) 2 ноября 2016 г.