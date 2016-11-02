11:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Федерер встретился с игроками "ПСЖ" после победы над "Базелем"

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Девятая ракетка мира Роджер Федерер посетил раздевалку "ПСЖ" после победы над "Базелем" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). В твиттере парижской команды была опубликована фотография 35-летнего швейцарца с Тиагу Силвой, Марко Верратти, Лукасом Моурой и Маркиньюсом. По словам пресс-службы, данная встреча не была запланированной и стала сюрпризом для игроков.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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