Файер-шоу фанатов "ПСЖ" в начале второго тайма матча с "Реалом"

Болельщики "ПСЖ" в начале второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" зажгли большое количество файеров. Домовая завеса, оставшаяся после использования пиротехники, затянула половину поля, на которой располагаются ворота парижан.

Отметим, что капитан французской команды Тиагу Силва активно призывал фанатов как можно быстрее потушить файеры.

К 52-й минуте встречи "Реал" ведет со счетом 1:0, отличился Криштиану Роналду. Счет по сумме двух игр - 4:1. Для того, чтобы перевести игру в дополнительное время, команде Унаи Эмери необходимо забить три мяча.

Публикация от Wolfiejm (@wolfiejm) Мар 6, 2018 в 12:53 PST

Трансляция матча "ПСЖ" - "Реал"