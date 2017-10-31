Файер-шоу фанатов ЦСКА в игре с "Базелем". Видео

На матче группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА фанаты гостей устроили на своей трибуне файер-шоу, передает спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Отметим, что игру посетили 1700 болельщиков армейцев.

В статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за использование пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА