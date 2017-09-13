Файер с сектора "Спартака" едва не попал в арбитра. Видео

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" был прерван на несколько минут в начале первого тайма. Болельщики на гостевой трибуне красно-белых использовали пиротехнику, один файер вылетел с сектора за воротами на поле, причем приземлился в центральном круге недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Диктор на стадионе на словенском и русском языках напомнил, что в случае повторного инцидента матч может быть остановлен, а судья уведет команды с поля. В таком случае клубу, болельщики которого провинились, может быть засчитано поражение.

Spartak Moscow fans firing a rocket at the ref! 😳 pic.twitter.com/1wyfP3HQGK – Footy Memes (@FootyMemes) 13 сентября 2017 г.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"