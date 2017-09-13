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22:00 | Футбол — Лига чемпионов

Файер с сектора "Спартака" едва не попал в арбитра. Видео

Сегодня. Марибор. Фанаты "Спартака" на гостевом секторе. Фото REUTERS
Сегодня. Марибор. Фанаты "Спартака" на гостевом секторе. Фото REUTERS
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Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" был прерван на несколько минут в начале первого тайма. Болельщики на гостевой трибуне красно-белых использовали пиротехнику, один файер вылетел с сектора за воротами на поле, причем приземлился в центральном круге недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Диктор на стадионе на словенском и русском языках напомнил, что в случае повторного инцидента матч может быть остановлен, а судья уведет команды с поля. В таком случае клубу, болельщики которого провинились, может быть засчитано поражение.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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kaduly

Больше похоже на ракетницу,могли бы быть очень плохие последствия,свиньи.

23:11

Severny_Olen

Форменное свинство.

22:54

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

обезьяны дорвались до туристов...

22:51

capitan76

А чё только загран? И простой тоже: он там не нужен...

22:48

Flamenco

ДЕБИЛЫ ОДНИМ СЛОВОМ!!! Нужно сажать на файеры, пускай полетают))) ... последствия будут из-за Дебилов! Загранпаспорт отнять навсегда!

22:40

Jean4

Не понимаю логики. Получить загранпаспорт, поставить визу, заплатить деньги за проезд в Словению, купить билет на матч и все это ради того, чтобы там бросить на поле дымовую шашку? Что в голове у этих людей?

22:39

shpasic

бакланы.

22:38

waleriy

Уроды, надо уголовную статью вводить

22:22

Aha

просто безмозглые бараны

22:20

Конь болотный

Свиньи как всегда,встречал в Питере в аеропорту(в такси работаю) обосрали всё заднее сидение фисташками,ну поросята чё с них взять.

22:18