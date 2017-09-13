Файер с сектора "Спартака" едва не попал в арбитра. Видео

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" был прерван на несколько минут в начале первого тайма. Болельщики на гостевой трибуне красно-белых использовали пиротехнику, один файер вылетел с сектора за воротами на поле, причем приземлился в центральном круге недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.
Диктор на стадионе на словенском и русском языках напомнил, что в случае повторного инцидента матч может быть остановлен, а судья уведет команды с поля. В таком случае клубу, болельщики которого провинились, может быть засчитано поражение.
Spartak Moscow fans firing a rocket at the ref! 😳 pic.twitter.com/1wyfP3HQGK– Footy Memes (@FootyMemes) 13 сентября 2017 г.
Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"
Игра остановлена pic.twitter.com/mVruGpgm24– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 13 сентября 2017 г.
kaduly
Больше похоже на ракетницу,могли бы быть очень плохие последствия,свиньи.
23:11
Severny_Olen
Форменное свинство.
22:54
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
обезьяны дорвались до туристов...
22:51
capitan76
А чё только загран? И простой тоже: он там не нужен...
22:48
Flamenco
ДЕБИЛЫ ОДНИМ СЛОВОМ!!! Нужно сажать на файеры, пускай полетают))) ... последствия будут из-за Дебилов! Загранпаспорт отнять навсегда!
22:40
Jean4
Не понимаю логики. Получить загранпаспорт, поставить визу, заплатить деньги за проезд в Словению, купить билет на матч и все это ради того, чтобы там бросить на поле дымовую шашку? Что в голове у этих людей?
22:39
shpasic
бакланы.
22:38
waleriy
Уроды, надо уголовную статью вводить
22:22
Aha
просто безмозглые бараны
22:20
Конь болотный
Свиньи как всегда,встречал в Питере в аеропорту(в такси работаю) обосрали всё заднее сидение фисташками,ну поросята чё с них взять.
22:18