Фавр зол на Балотелли за ответный матч с "Наполи"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр был зол после поражения от "Наполи" в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. В частности, он раскритиковал игру нападающего Марио Балотелли.

- Балотелли? Я не хочу говорить о его выступлении... нужно было заменить его намного раньше, - сказал Фавр в эфире телеканала BeIN Sports. - Он не прилагал требуемых усилий, не бегал, как надо. Когда 1 - 2 игрока ничего не делают на поле, невозможно выиграть матч, даже в лиге 1.

Первый гол и действия Марио Балотелли (итальянец поправлял экипировку, находясь за пределами поля. - Прим. "СЭ")? Это становится невыносимо. В один момент ему надо поправить обсвь, в следующий - что-то еще, я не знаю, является ли отсутсвие итальянца причиной пропущенного мяча, потому что не всегда пропускашь, играя вдесятером, но все же.

Напомним, ранее наставник "орлят" уже критиковал итальянского форварда за невзрачную игру при обороне.