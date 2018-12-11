Фатих Терим: "Порту" - хорошая команда, лучшая в группе… Желаю ей успеха"

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" заявил, что команда соперника лучшая в группе. Он также добавил, что турецкому клубу нужно дождаться результатов двух игр, чтобы гарантировать место в Лиге Европы.

- Я сказал вам на первой пресс-конференции, что "Порту" - хорошая команда, лучшая в группе… Желаю ей успеха, - приводит пресс-служба УЕФА слова Терима. - Нам нужно дождаться результатов двух игр, чтобы гарантировать место в Лиге Европы. "Галатасарай" уже выигрывал этот трофей раньше, и в этот раз мы снова захотим пройти путь до конца. Если мы выиграем, то в любом случае пройдем в Лигу Европы.

Матч "Галатасарай" - "Порту" пройдет во вторник, 11 декабря, в Стамбуле. Начало - в 20:55 по московскому времени.

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